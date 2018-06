Iván Zamorano: Lo de Arturo Vidal y Claudio Bravo no le hace bien al fútbol chileno

A su vez, "Bam Bam" aseguró que en la selección "hoy no sobra nadie".

El ex capitán de la Roja se refirió al conflicto entre ambos referentes.

El ex jugador y capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, calificó como negativo para nuestro fútbol el "conflicto" que sostienen Arturo Vidal y Claudio Bravo al interior del plantel de la Roja, tras la no clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Sobre esto, "Bam Bam" dijo este viernes que "no le hace bien al fútbol chileno que dos referentes estén en algo de esa naturaleza. Creo que es el momento oportuno como para que se junten y se comience una nueva etapa. Hoy en la selección no sobra nadie, al contrario siempre hay que sumar y hombres tan importantes como Vidal o Bravo, que han sido parte fundamental de la historia de nuestro fútbol en esta última etapa... Es una pena muy grande que ocurran este tipo de situaciones".

En la misma línea, el otrora goleador de Real Madrid aseguró que "ellos saben perfectamente lo que hay que hacer y yo prefiero sumar que restar. Son dos jugadores importantísimos para el futuro del fútbol chileno y ojalá que esto se pueda solucionar".

En relación al manejo que ha tenido el técnico Reinaldo Rueda en esto, Zamorano aseguró que "es muy válido que un técnico tenga sus propias ideas, su propia forma de ver la situación. No sabemos más allá de lo que nosotros leemos a través de la prensa, pero me gustaría que en la selección estuvieran los mejores, porque los necesitamos a todos. Si el técnico va por el mismo camino, el capitán también y todos los que se ponenen la camiseta de Chile tienen claro cuál es el objetivo... Yo pienso que lo mejor es que se solucione hablando, no hay otro camino ni otra forma de ver esta situación".