José Sulantay: Reinaldo Rueda hace lo que un técnico debe para crear una selección sólida

José Sulantay, técnico de la recordada Roja sub 20 de la que surgió la "generación dorada" de Chile, comentó sobre su par Reinaldo Rueda, que valora su búsqueda de recambio al mismo tiempo que firma buenos rendimientos junto al equipo en sus choques amistosos, algo fundamental para crear una "selección sólida".

"El entrenador anda clarito en lo que quiere. Quiere conocer al chileno en todo sentido, eso es bueno, porque está optando por jugadores que no conoce. Es un recambio, entonces si no se pierde es excelente, y si no se juega mal mucho mejor, y no se ha jugado mal. Está haciendo lo justo lo que tiene que hacer un técnico para tener un conocimiento profundo de los jugadores que él necesita para hacer una selección sólida", comentó Sulantay en Al Aire Libre en Cooperaitva.

Jorge Garcés, otro ex director técnico del primer equipo nacional, fue más crítico y apuntó sus dardos en Miiko Albornoz, titular para Rueda en el empate con Corea del Sur.

"No creo que Albornoz pueda dar más de lo que ya ha mostrado, tampoco ha tenido tanta regularidad en los clubes donde ha estado. Oscar Opazo, por ejemplo, es un jugador que te maneja ambos perfiles, por derecha y por izquierda, es una alternativa importante. A (Alfonso) Parot no lo he visto nominado, me parece que él está jugando bien, regular, y también en una competencia importante", comentó, sobre las variantes para cubrir su puesto.

Pablo Contreras, otro referente, valoró lo hecho por Guillermo Maripán en la línea defensiva, quien ha hecho una labor "increíbl" para incluso combinar y dar más libertad a Gary Medel en los últimos sectores.

"La verdad es que está haciendo una labor increíble Maripán, es un jugador que ya tiene una experiencia europea, también tuvo posibilidades en la última gira a Europa, donde también realizaó un buen cometido y eso da diferentes alternativas, permite recuperar su posición a Gary y en caso de que se le requiera sabemos que se puede contar con Medel en esa posición", comentó.