La agenda de los amistosos internacionales para esta semana

Enmarcados en una fecha FIFA, este lunes y martes continúa la acción a nivel de selecciones nacionales en el mundo, con múltiples e interesantes duelos donde destaca la participación de la Roja.

Chile enfrenta este martes a Corea del Sur en busca de un festejo tras su fallido paso por Japón, donde se suspendió el encuentro con el combinado local a causa de un terremoto.

Revisa la programación junto a AlAireLibre.cl:

Lunes 10 de septiembre

Rusia vs. República checa, 13:00 horas.

Arabia Saudita vs. Bolivia 14:15 horas.

Martes 11 de septiembre

Japón vs. Costa Rica, 07:20 horas.

Corea del Sur vs. Chile, 08:00 horas.

Polonia vs. Irlanda, 15:45 horas.

Inglaterra vs. Suiza, 16:00 horas.

Guatemala vs. Ecuador, 17:00 horas.

Colombia vs. Argentina, 21:00 horas.

El Salvador vs. Brasil, 21:05 horas.

Estados Unidos vs. México, 21:30 horas.

Panamá vs. Venezuela, 22:00 horas.