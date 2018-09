La programación de los amistosos internacionales para esta semana

A partir de este lunes se pausan los torneos domésticos e internacionales a nivel de clubes para vivir una nueva fecha FIFA, en la que múltiples selecciones de categoría mundial medirán fuerzas.

Revisa el horario de los amistoso para esta semana:

Viernes 7

Corea del Sur vs. Costa Rica, 08:00 horas.

Arabia Saudita vs. Bolivia, 07:00 horas.

Escocia vs. Bélgica, 15:45 horas.

Estados Unidos vs. Brasil, 20:30 horas.

Colombia vs. Venezuela, 21:0 horas.

Jamaica vs. Ecuador, 21:00 horas.

México vs. Uruguay, 22:30 horas.

Argentina vs. Guatemala, 00:00 horas.