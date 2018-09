Marcelo Díaz: Antes no me cuidaba, después de jugar por la Roja me iba de fiesta

El volante chileno de Racing, Marcelo Díaz, confesó a la prensa argentina que en el pasado no se cuidaba como ahora y que inlcluso se iba de fiesta cuando defendía a la selección chilena.

En una entrevista con el diario deportivo Olé, "Carepato" dijo que antes "me preocupaba más por lo que pasaba afuera de la cancha que adentro. No me cuidaba lo necesario. Estaba actuando mal, me perjudicaba a mí mismo. Lo puedo contar con propiedad. No lo digo con orgullo, pero me hace bien decirlo proque ya es un tema pasado y me hace ser quien hoy soy realmente".

"Si jugaba un sábado, esa misma noche me iba de fiesta. Si iba a la selección chilena, también salía de fiesta. Son cosas que al final te van perjudicando. Al tema no le daba la importancia necesaria. Muchas veces, cuando los futbolistas llegamos a la cima, nos creemos intocables y sentimos que el mundos se rinde a nuestros pies. Y no es así", agregó sobre lo mismo.

En relación al buen desempeño de sus compatriotas en la "Academia", Gabriel Arias y Eugenio Mena, Díaz dijo que "me llena de orgullo que se hable de los chilenos. Soy un tipo que siempre se fija en lo grupal y me alegro mucho, primero por el portero Arias, que lo está haciendo muy bien y es nominado a la selección chilena. Y luego también me da mucha alegría que al 'Chueco' Mena le vaya bien. Lo conozco hace mucho tiempo, sé la calidad de persona y jugador es. Acá lo está demostrando".

Al ser consultado por la repercusión que tiene su presente en el fútbol argentino en la prensa chilena, el ex Universidad de Chile indicó que "en este momento todo es positivo. Estamos ganando, vamos primeros en la tabla, hay tres chilenos acá, con uno en la selección... Al final, llama la atención en Chile porque Racing está haciendo las cosas muy bien. Pero no me quita el sueño eso. Sigo trabajando de la misma forma. Con la prensa chilena no hablo y prácticamente no lo haré tampoco. Me corresponde hablar solamente en el país donde estoy jugando, que es aquí. Y con gusto lo hago".