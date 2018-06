Milton Millas destacó la trayectoria de Alberto Fouillioux

El conocido comunicador Milton Millas lamentó en diálogo con Cooperativa en Ruta el fallecimiento de Alberto Fouillioux, con quien trabajó durante muchos años tanto en radio como en televisión.

"Apenado con la noticia, sorprendido, aunque sabía que Alberto estaba mal de salud y era casi un estado natural del Tito, porque tuvo muchos años de convalecencia. A mí me golpea porque fueron muchos años los que trabajamos juntos", señaló.

"Nosotros nos iniciamos con el Tito el mismo día en el Canal 11 de la época, Chilevisión de hoy, haciendo un programa que se llamaba Hablemos de Fútbol. Después me fui a la radio a armar programas, el Tito se fue conmigo a la Radio Nacional; luego él se fue a Canal 13, al tiempo llegué yo a su lado en Canal 13; me fui a Radio Agricultura, llegó él allá, hicimos dos o tres Mundiales juntos y teníamos una convivencia familiar hasta hace algunos años. Por lo tanto estoy muy afectado, porque aunque se preveía, porque había tenido una crisis unos meses atrás, me fue muy sorpresivo hoy cuando me llamaron para notificarme el deceso de Tito", agregó.

Millas también destacó la trayectoria futbolística del ex seleccionado nacional.

"Tito fue entrenador de Huachipato, de Colo Colo, jugó por la selección chilena, Universidad Católica, Lille de Francia. Fue un ícono del Mundial del '62, aunque se lesionó. Cuando estaba en la plenitud de su carrera en Chile le dedicaron una canción que se llamaba Tito Fouillioux, porque era ídolo de las calcetineras", recordó.

También lamentó la noticia Rodrigo Gómez, ex jugador de Universidad Católica que fue descubierto por Fouillioux.

"Estoy triste porque mi relación con Alberto Fouillioux es distinta, yo soy muy amigo de su hijo, entonces tengo una relación de amistad familiar que trasciende un poco a los medios. Soy muy amigo de Alberto y hoy estoy trabajando en Radio Infinita con Gonzalo, su hijo más chico, entonces estuve muy al tanto de lo mal que lo pasó últimamente", dijo a Cooperativa en Ruta.

"Triste porque se va un grande, para mí fue de las personas que más trascendieron en el fútbol chileno, son los pocos los que fueron tan importantes como jugador. Yo no tuve la suerte de verlo, no tuve la suerte de disfrutarlo por un tema de edad, pero sí conozco el trabajo que hizo en la formación del fútbol de Católica, él revolucionó el fútbol chileno. Cuando llegó con la idea de la escuela francesa, provocó un cambio no menor y yo tuve la suerte de vivirlo, de entenderlo, de comprenderlo, porque él no solamente formaba futbolistas, formaba personas", añadió.