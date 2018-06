Nicolás Castillo: Estos partidos nos servirán para llenarnos de confianza

Luego de cerrar su fichaje con Benfica, el delantero de la selección chilena Nicolás Castillo comentó el trabajo que ha realizado la Roja en la gira por Europa y aseguró que estos partidos servirán a los jugadores para llenarse de confianza de cara a los próximos desafíos oficiales del equipo.

"No es una responsabilidad ser el referente de área. Es una motivación para mí, para Felipe (Mora), para Angelo (Henríquez). Estos partidos nos servirán para llenarnos de confianza, el profe nos ha dado confianza y estamos acá para lo que él necesite, estamos acá para trabajar", comentó el ariete.

"Trabajo para ser titular donde me llamen, me toca afrontar un desafío importante y tengo muchas ganas, estoy motivado, seguir aprendiendo y me gustaría ser el 9 titular", añadió.

Castillo no ocultó su deseo de ser capitán, dado que es uno de los jugadores con más experiencia en el actual plantel.

"Soy de los que más he estado en las nóminas anteriores y eso me llena de orgullo… Y lo del capitán, ayer fue (Enzo) Roco y lo hizo de buena manera, y si me piden a mí, no tengo ningún problema", comentó.

El ariete además se refirió a la jugada que terminó con su expulsión en el partido del pasado jueves ante Rumania y dijo que debe aprender aún muchas cosas para evitar este tipo de equivocaciones.

"Fue una jugada donde trato de sacarme un defensa de encima para pelear el balón y justo se agacha, y le paso a pegar en la cara. Fue un detalle del que tengo que aprender, y para eso tengo que seguir trabajando. Me disculpé con la gente, con mis compañeros y los felicité por el trabajo que hicieron", dijo.

"Hablé con el 'profe', y me dijo que tenía que mejorar y acá estoy para aprender de estos errores", completó.