Nicolás Castillo: Haber convertido me motiva mucho y me llena de confianza

"Si no había podido hacer goles fue por distintos factores", agregó el atacante.

El delantero de la selección chilena, Nicolás Castillo, se manifestó muy conforme con su desempeño en la victoria por 1-0 de la Roja ante México, especialmente por haber convertido el tanto de la victoria para la escuadra nacional.

Al respecto, el atacante de Benfica dijo a Chilevisión tras el compromiso que "estoy muy contento por todo lo que había trabajado y por lo mucho que había intentado hacer goles. Feliz por este triunfo histórico que me llena de confianza para lo que viene".

"Siempre hacer goles para un delantero es algo que te motiva mucho y aumenta la confianza. Espero que pueda seguir así. Si no había podido hacer goles fue por distintos factores, pero lo que me deja tranquilo es lo que me dice el cuerpo técnico. Lo que estoy trabajando para el equipo es importante también", agregó.