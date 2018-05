Nicolás Castillo por expulsión ante Rumania: Me equivoqué, trabajaré el triple para que no vuelva a pasar

El delantero nacional Nicolás Castillo publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que ofrece disculpas por la expulsión sufrida en el partido de este jueves ante Rumania, reconociendo que cometió un error.

"Me equivoqué, sí. Ofrezco disculpas a todos, sobre todo al equipo y al cuerpo técnico", comenzó escribiendo el atacante que vio la roja por un codazo en el minuto 29 del cotejo de esta jornada.

"No es mi primera ni será mi última expulsión, intentaré y trabajaré el triple para que no vuelva a pasar. Lo único que me queda es bajar la cabeza, escuchar las críticas y seguir trabajando", concluyó Castillo.

El jugador formado en Universidad Católica se perderá el choque de este lunes ante Serbia, segundo amistoso de la Roja en tierras europeas.