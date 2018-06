Pinilla y el caso Vidal-Bravo: Algo externo hizo que se volviera todo turbulento

Mauricio Pinilla, delantero de Universidad de Chile y campeón de América con la Roja en 2015, participó en el programa "Llegó tu hora" de TVN y se refirió al conflicto existente entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, asegurando que ellos encontrarán la solución y que fue un agente "externo" lo que provocó este quiebre "turbulento" en el equipo nacional.

"No se rompió el código dentro del camarín, fueron cosas externas lo que hicieron que esta situación se volviera turbulenta", sostuvo Pinilla.

Al ser consultado sobre el impacto de las declaraciones de la esposa de Bravo, quien acusó indisciplinas que perjudicaron al plantel, Pinilla respondió que "no puedo hablar de la esposa de Claudio, porque no la conozco. Pero lo que si puedo decir, es que si yo trabajo con ustedes, y mi señora le echa la culpa a alguien porque nos va mal, no me gustaría", declaró.

"No me gustaría que ella hablara de mi trabajo y yo tampoco hablo del suyo. No se trata que no pueda opinar, libertad de expresión para ella, puede comentar lo que quiera, pero con ciertos trabajos hay que tener más cuidado", añadió.

Asimismo, indicó que no se trata de elegir entre la Roja y la pareja, sino que "en la vida hay códigos, y sobre todo cuando representas a algo tan importante como a un país. Yo no puedo hablar del caso de Claudio, pero en mi casa tendría muchos problemas si hubiese pasado, porque creo que no corresponde".

De todos modos, "Pinigol" remarcó que "la solución va a llegar, porque la amistad de muchos años, y las alegrías que le dieron a un país, no se pueden borrar por un traspié".

"No estoy de acuerdo con muchas cosas, hay cosas que me tengo que guardar", concluyó, resaltando que el técnico Reinaldo Rueda deberá hacer "de cupido" y convocarlos a ambos para que se pueda dar la chance de conversar y resolver sus problemas.

"Las camadas jóvenes que vienen necesitan un técnico como Marcelo Bielsa"

Además, al ser consultado sobre quién es el mejor técnico en la historia de Chile, Pinilla destacó el "importantísimo" trabajo de Marcelo Bielsa, pero sostuvo que fue Jorge Sampaoli quien "nos hizo creer que podíamos jugar para ganar algo, y así pasó con la Copa América".

No obstante, sorprendió, pese a su favoritismo por Sampaoli, en señalar que traería de vuelta a Bielsa a la selección nacional.

"Las camadas jóvenes que vienen necesitan un técnico como Marcelo Bielsa", expresó.

"No me siento capacitado para juzgar a Sergio Jadue"

Finalmente, tras una larga entrevista en donde habló sobre bajar la edad de responsabilidad penal y sostener que sus excesos en el pasado lo convirtieron en el "mayor tarado del mundo", se refirió a los delitos por corrupción que cometió Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP.

"Sergio Jadue fue una persona muy apegada al plantel. En ese momento era la persona ideal para trabajar con nosotros, estaba en plena sintonía, hasta que se supo lo que se supo. No creo que sea la persona ideal para juzgarlo", comentó el delantero.

"Culpar solamente a Jadue sería muy fácil. Es una historia muy larga y es sólo la estrellita en el árbol de pascua", aseveró Pinilla, deseando que "pueda resolver sus temas y hacer un mea culpa público".