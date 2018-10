Reinaldo Rueda: Hay que encarar este proceso así, apostando a correr riesgos que duelen

El director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, analizó la derrota sufrida este viernes ante Perú en Miami, asegurando que este proceso hay que afrontarlo asumiendo riesgos, aunque se viven más jornadas opacas, eso en búsqueda de progresar de cara a la Copa América de Brasil 2019.

"Llevamos 10 meses. Este ha sido nuestro octavo juego amistoso, habíamos venido haciendo buenos juegos, quizás sin lograr el ideal, y hoy tuvimos un pico bajo. Quizás cuando intentábamos recobrar la memoria vino el gol de Perú y quizás ellos se tomaron eso con confianza", aseguró el colombiano.

En esa línea, advirtió que "hay que encarar este proceso así, apostando a correr riesgos que duelen, que son difíciles. Eso va a pasar hasta que logremos estabilizar esa fortaleza".

"Estos partidos duelen. Si nos dejamos llevar por los últimos 30 minutos, fuimos un desastre... Esto se mejora con que los jugadores acumulen buenos momentos en sus clubes", añadió.

Sobre el abultado resultado, apuntó que "el 3-0 fue mucho castigo para el comportamiento de Chile. Hemos venido haciendo buenos juegos, sin eficacia goleadora".

Así mismo, aseguró que "una derrota con un rival de siempre duele más... Se toman decisiones antipopulares y hay jóvenes que aún no son queridos, que todavía no tienen el perfume, la aureola, no han ganado nada con esta seleccion. Es normal porque antes jugaban siempre los mismos y hoy sufren el desgaste".

"Estas adversidades te confunden al comienzo pero después te pueden dar información en la medida que se asimile esta derrota", complementó.

Rueda también profundizó en el esperado recambio, adviritiendo que "hay muchos de los históricos que están muchas dificultades y los jóvenes deben acumular experiencia. Esperamos, en mayo, diseñar una nómina con mucho recorrido para hacer una buena Copa América".