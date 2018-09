Reinaldo Rueda: Si llegan nuevos directivos y no quieren que siga se escapa de mis manos

El colombiano Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena, llegó a nuestro país después de participar en una Conferencia de la FIFA en Inglaterra y se refirió a su presente en el banco de la Roja, manifestando que su deseo es seguir, aunque remarcó que todo depende de lo que ocurra en las elecciones de la ANFP.

"No nos podemos adelantar a supuestos. Hay que esperar lo que sea mejor para el fútbol chileno. Don Arturo (Salah) está haciendo una buena gestión y ojalá se pueda trabajar con tranquilidad. Quiero seguir. Si no sigue don Arturo y llegan nuevos directivos que no quieren que siga, eso escapa de mis manos", declaró el entrenador.

"Queda esperar que todo transcurra con normalidad y que podamos seguir con nuestro trabajo y que todo sea bien para el fútbol chileno", agregó.

Del mismo modo, afirmó que no hubo ningún ofrecimiento por parte de dirigentes colombianos para tomar la selección de su país.

"Anoche estuve con el Presidente de la Federación colombiana y en ningún momento se mencionó el tema. Ellos tienen mucho respesto por Chile y por don Arturo Salah", explicó Rueda.

Finalmente, recalcó que "por la importancia de Chile a nivel internacional, cualquier técnico del mundo quisiera dirigir esta selección".