Rueda: A Arturo Vidal le solicité cordura y equilibrio, su problemática nos perjudica bastante

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, confesó que a la Roja le perjudica el momento que atraviesa Arturo Vidal en FC Barcelona, donde no es considerado como jugador titular, por lo que le pidió "cordura y equilibrio".

"A Vidal le solicité mucha cordura y equilibrio; no debe desesperarse", indicó este miércoles en Miami.

"No sé si pueda consolidarse, va a pasar por lo que él pueda ejecutar, tanto en los entrenamientos como en su comportamiento y lo que decida el DT. Es un riesgo que corría al pasar a un club con esas características", agregó el colombiano.

"Nos perjudica bastante, porque sabemos que en la medida que viniendo de una cirugía en sus últimas jornadas en Bayern, no tiene la dimensión que todos le conocemos", completó.

La situación de Alexis Sánchez

Además de comentar el presente de Arturo Vidal, Reinaldo Rueda habló acerca de lo que vive Alexis Sánchez en Manchester United señalando que es un proceso normal de adaptación a un club tan grande como el inglés.

"Lo de Alexis, creo que es normal porque su transferencia no es fácil, Manchester United no es fácil y creo que ha ido imponiéndose poco a poco", lanzó.

"Tiene trayectoria, carácter y condiciones. El equipo no pasa por un buen momento, no es cosa de llegar y más para un latino, como Alexis. Es algo que debe superar y no solo él, el equipo, ahora para México lo vamos a tener", complementó para luego revelar que el delantero está en Santiago y viajará el jueves a México.

Los arqueros

Rueda defendió su convocatoria de los arqueros para esta fecha FIFA, pese a que reconoció que "la selección no es para evaluar. Es la situación que estamos viviendo, el arquero que trae continuidad es Gabriel Arias y desafortunadamente lo perdimos".

"Los otros son jóvenes con grandes condiciones y buen talento, que trabajan muy bien, pero son tapados porque otros hombres son titulares. Esa es la situación", indicó.

El partido con Perú

"Estos partidos son importantes Perú tiene varios jugadores de élite y vienen motivados. Será un partido intenso, una evaluación exigente", adelantó Rueda en relación al duelo del viernes ante el equipo de Ricardo Gareca.

"El resultado será importante desde el punto de vista anímico", agregó para cerrar indicando que la idea es que el equipo para el siguiente amistoso, con México, tenga un "cambio mínimo".

El recambio

Luego de hablar una vez más acerca del desafío que supone dar a entender que la Roja no es la misma del 2010 o del 2015, debido a que algunos jugadores ya se fueron del equipo y otros están dando ese paso, Rueda dijo que su otro trabajo es cuidar el estatus logrado en los últimos años, para lo que "los grandes tienen una responsabilidad, al ser los líderes, y los jóvenes tienen que responder a este prestigio".

En esa línea, recordó que algunos futbolistas como Jean Beausejour y Gonzalo Jara no han podido ser convocados debido a que sufrieron lesiones en las fechas precedentes, apuntó a que existen varios nombres sub 20, sub 23 o sub 34, entre los que destacó a Ignacio Saavedra y Angelo Araos.