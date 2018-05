Rueda: Consideraremos la situación que incomodó al grupo para analizar un llamado a Claudio Bravo

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, volvió a referirse al caso de Claudio Bravo durante su conferencia de este miércoles para analizar el nuevo microciclo de la Roja y reveló que tomará en consideración la "situación que incomodó al grupo" al analizar una futura convocatoria del portero.

Al ser consultado por las palabras del golero, quien dijo que está disponible para el equipo, el colombiano sostuvo que "lo vamos a considerar, por el tema específico, no por lo que pasó -su petición de Julio Rodríguez como preparador de arqueros-, será por lo anterior, la situación que incomodó al grupo, lo que se presentó y que generó el distanciamiento, cada convocatoria tendrá esa consideración".

Las palabras de Rueda apuntan a las palabras de la esposa de Bravo tras la eliminación de Chile en las Clasificatorias, quien criticó al equipo y que causó un quiebre en la relación entre los seleccionados. En esa línea, Rueda volvió a aclarar que la marginación del "1" fue por su decisión y que nadie en la ANFP le pidió no llamarlo.

"Eso no me lo puede solicitar nadie a mí, el día que un directivo me solicite eso me tengo que ir", agregó.

Rueda, quien avisó que el jueves dará a conocer la convocatoria para los amistosos con Rumania, Serbia y Polonia, dijo que decidió otorgarles "vacaciones completas" a los jugadores que lograron varias "gestas con la selección".

Defendió también su idea de buscar nuevos nombres para la Roja, pues "hay jugadores de edad que si los proyectamos a tres años, es difícil que estén en buen nivel"; por ello, avisó que está al tanto del deseo de Gary Medel de actuar al menos en uno de ellos.

"Es fácil convocar a los que están, lo más difícil es elegir a los nuevos (...) Se necesitan las tres 'T', tiempo, trabajo y tranquilidad, como dice sir Alex Ferguson... si enfrento a Rumania, Serbia y Polonia, que vengan todos, pero luego quién jugará el Mundial, ¿los de 40, 37 años?", expresó.

"A lo mejor voy a trabajar para otro (técnico), pero si fuera inmediatista voy con los experimentados, es la fácil. De modo que uno imagina contar con Esteban, a quienes uno no tiene que decirles nada, abrazarlos, ponerlos a jugar. Hay que decirles lo mínimo posible", continuó.

Además, al hablar otra vez sobre Esteban Paredes, dejó la puerta abierta para un eventual llamado en el caso de requerir sus servicios: "Quizás me equivoque muchas veces, pero ojalá que en el momento en que se requeiran estos hombres de madurez sean positivos para el fútbol chileno".

En ese sentido también apuntó a que Stefan Pino, delantero de Melipilla, tiene características atípicas y "la idea es que quizás para el mediano plazo pueda ser un aporte importante".

Por ello, resaltó que la Primera B tiene una intensidad alta y que si necesitan a algunos jugadores en posiciones específicas apostarán por llamarlos al equipo.

También dijo que Gabriel Arias, meta de La Calera, tiene opciones de pelear un puesto en la selección, defendió a la liga chilena, el nivel del arbitraje local y sostuvo que le gustaría que los clubes tuviesen mejores representaciones a nivel internacional.

Por otro lado, destacó "la sensatez" de los seleccionados más experimentados, quienes reconocieron las causas de la eliminación del Mundial, y apuntó a que "hay que aprender a ser ganadores".