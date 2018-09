Salah: Rueda hace un buen trabajo y no debería tener problemas si cambia la directiva

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, aclaró que el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, no debiese tener problemas para continuar al mando del equipo en el caso que cambie la directiva del organismo que rige el fútbol chileno en las elecciones de noviembre.

"El entrenador de una selección está contratado por la Federación y no por una persona", lanzó el mandamás del organismo luego de su presencia en la Comisión Investigadora de eventual fraude en ANFP realizada en el Congreso.

"Yo viví una situación de ese tipo cuando fui entrenador nacional, me tocó trabajar con dos presidentes, Abel Alonso y Ricardo Abumohor, de manera que no le veo problema, no debiera haber porque está haciendo un buen trabajo", destacó.

Salah, quien evitó señalar si se postulará para ser reelecto en el cargo, mostró su satisfacción por la cantidad de nombres que aparecen como posibles candidatos debido a que eso da a entender que la ANFP se encuentra en mejores condiciones que cuando la recibió.

"Eso refleja que hay una ANFP diferente a la que hace tres años me tocó recibir, es bueno y positivo, mientras más candidatos haya significa que es una ANFP atractiva y espero que el presidente que venga, o si sigo yo, no es la ANFP que recibí hace tres años", declaró.

Para finalizar habló sobre el deceso de Manuel Rodríguez, mundialista en 1962: "Envío un saludo cariñoso a toda la familia, conozco a sus hijos, a su señora, y Manuel fue un ídolo, un hombre del Mundial del '62 y un gran entrenador, colega".

"Lo lamentamos mucho. La ANFP tomó todos los protocolos, habrá minuto de silencio en los partidos de la fecha, banderas a media asta y todos los protocolos que tenemos para honrar la memoria de una persona y jugador tan importante que tuvo el fútbol chileno".