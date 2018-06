Secretario general de ANFP: Sabíamos que el proceso de Héctor Robles no debía ser interrumpido

El secretario general de la ANFP, Sebastián Moreno, se refirió a la medalla de oro que obtuvo la selección chilena sub 20 en los Juegos Odesur, y a la labor del entrenador del equipo, Héctor Robles, quien había sido cuestionado tras el mal desempeño en el Sudamericano de la categoría el año pasado, destacando que fue una buena decisión mantenerlo en el cargo.

"Nosotros entendemos que los procesos no deben ser interrumpidos antes de que termine el ciclo de desarrollo. Sabíamos que a Robles no le fue bien en primera instancia, pero sabemos que debe desarrollar su proceso que cierra en el Sudamericano sub 20", señaló Moreno sobre la continuidad del entrenador nacional.

Acerca del torneo clasificatorio a la Copa del Mundo de la categoría que se desarrollará el próximo año en nuestro país, el dirigente destacó que "esperamos, por cierto, la clasificación al Mundial, que es el desafío mayo, entendemos que vamos a ser locales y vamos a hacer la mejor organización como ya es costumbre".

Junto con esto, el secretario no quiso adelantar las ciudades que albergarán el certamen, sin embargo, confirmó que ya están trabajando hacer varios meses en la organización del torneo, y que confía que será "extraordinaria" al igual que en campeonatos antreriores como la Copa América Femenina y el Sudamericanos sub 17 de Rancagua.

Cristián Alvarez: "Ojalá que sea un empujón para todo lo que viene"

Por su parte, el defensor de Universidad Católica Cristian Alvarez, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, también tuvo palabras para el logro de la "Rojita" y destacó que "estoy bastante contento con los logrado con estos jugadores y con todos los deportistas que han conseguido medallas".

Además agregó que "me alegra por mi compañero Diego Valencia, a quien envié un mensaje antes del partido. Esto ojalá que sea un empujón para todo lo que viene, tienen un futuro muy importante y es fácil quedarse en el camino. Hay que trabajar mucho para ser verdaderos profesionales y exitosos".