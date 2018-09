Martino: Dirigir Colombia es atractivo, pero nadie se ha contactado conmigo

El argentino Gerardo "Tata" Martino aseguró que dirigir a la selección colombiana de fútbol es "atractivo", pero dijo que hasta el momento ningún directivo ha establecido contacto con él.

"Me agrada ser una posibilidad para dirigir a la selección de Colombia", dijo Martino al programa "El Alargue", de Caracol Radio, en donde también manifestó que su centro de atención está en Atlanta United de la MLS, con el que no tiene definido si continúa o no.

El ex seleccionador argentino explicó que se siente halagado porque consideren su nombre para dirigir a Colombia pero que tiene "un contrato vigente en Atlanta United".

"Estoy muy contento de estar en esta franquicia que me ha tratado muy bien y donde trabajo con mucha tranquilidad", manifestó.

Igualmente dijo que no tiene agente o representante y que por tanto nadie puede buscarlo a él por ese camino.

"No han hablado conmigo (de Colombia) y es muy difícil a través de representantes porque yo no tengo, si no hablan conmigo no pueden hablar con ninguna otra persona que tenga autoridad sobre mi persona y mi trabajo", acotó Martino.

El también ex entrenador de FC Barcelona destacó el trabajo realizado por el anterior seleccionador de Colombia, su compatriota José Pekerman, quien estuvo cerca de siete años con el equipo.

Recordó que antes de que Pekerman fuera técnico de Colombia él estuvo a punto de ser el seleccionador pero que en ese momento tuvo otras prioridades.

"En aquel momento dije que hubo una cuestión de corazón, que tuvo que ver con mi equipo, con mi institución, con Newell's Old Boys. Tenía prácticamente casi todo arreglado con la Federación (Colombiana de Fútbol), habiendo tenido 2 ó 3 reuniones muy positivas, lo dije en ese momento que la Federación hizo todo lo que quisiera cualquier entrenador que quiere que lo contraten", puntualizó Martino.