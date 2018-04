Las polémicas frases de Karim Benzema que causaron gran revuelo en Francia

El delantero francés Karim Benzema realizó polémicas declaraciones que causaron gran revuelo en su país, en las que explicó por qué no canta el himno y su relación con la selección gala.

"Si escuchamos bien la Marsellesa llama a ir a la guerra y a mí eso no me gusta", afirmó el atacante de Real Madrid en una entrevista a Vanity Fair.

Sobre las opciones de volver a "Les Bleus", el ariete dijo que "ya tengo 30 años y dos hijos. ¿Cómo voy a llamar al entrenador? Estoy tranquilo. Si me necesitan, ya saben dónde estoy".

En la publicación igualmente recuerdan que Benzema había asegurado alguna vez que "jugué por Francia por motivos deportivos, pero mi país es Argelia".

En relación a su desempeño en los "merengues", el delantero afirmó que "no me gusta que me ataquen cuando juego bien, aunque no marque. Yo juego para esa gente que sé que valora lo que hago en el campo. Los que van al estadio a pitar, pitan. No voy a cambiarlos. A los grandes jugadores siempre se nos critican. Vendemos periódicos".