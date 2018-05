Técnico de Francia criticó con dureza a jugador que se negó a entrar en lista de suplentes

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, tildó de "gran error" la decisión del centrocampista de París Saint Germain (PSG) Adrien Rabiot, quien, despechado por no estar en la lista principal, se negó a figurar en la de suplentes del Mundial en Rusia.

"Cometió un gran error tomando esa posición. En la elite, hay que ser profesional en todas las circunstancias. Tomo nota de lo que dijo", manifestó en rueda de prensa.

En una carta a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) cuyo contenido fue avanzado hoy por L'Équipe, Rabiot, de 23 años, anunció que no desea estar en el grupo al que el seleccionador Didier Deschamps podría recurrir en caso de necesidad si fallara alguno de los 23 que escogió la semana pasada.

"Lo llamé y le mandé un mensaje para confirmar si esa carta era suya. No me respondió, pero mi responsable administrativo me lo confirmó y avispe a mi presidente", Noël Le Graët (presidente de la Federación Francesa de Fútbol).

"Me sorprendió, claro que sí. Puedo comprender la inmensa decepción" de no estar en la lista de 23, pero no el hecho de que se borrase él mismo de las opciones de la selección.

El técnico aseveró que espera que esta desafortunada decisión le haga "madurar" y dio a entender que la decisión de Rabiot fue precipitada, pues -recordó- se trata de "un jugador de 23 años con pocas presencias internacionales".

En un comunicado, Le Graët, responsable de la FFF, aseveró que la "decepción" de Rabiot no le permite darse el lujo de "abandonar" el barco y "no ponerse al servicio de Francia".

La polémica salpicó también las esferas políticas y el propio Gobierno francés censuró al futbolista porque cuando "uno recibe el honor de ser llamado a la selección, no puede rechazarlo".