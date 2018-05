Mancini habló sobre la posibilidad de que Buffon vuelva a ser convocado a la selección de Italia

Roberto Mancini, el entrenador de la selección italiana, reveló este jueves que el portero Gianluigi Buffon tiene chances de volver a defender la "azzurra".

Automarginado del combinado tras el fracaso en la clasificación al Mundial de Rusia 2018, Buffon frenó en 176 sus participaciones con el equipo nacional, cifra que puede volver a rodar si "Mancio" así lo solicita.

"Aún no está listo para colgar los botines, ni a nivel de clubes ni por la selección", dijo el DT en conferencia de prensa.

"Hablé con él por telefono y me dijo cuales son sus intenciones. Quiere seguir jugando y cualquiera que esté compitiendo y sea uno de los mejores puede ser llamado a la selección nacional", aseguró.

Sin embargo, su regreso puede posponerse hasta la fecha FIFA de septiembre, ya que a los próximos amistosos en los que Italia jugará con Arabia Saudí, Francia y Suecia, Buffon declinó tener cualquier tipo de participación.

"Respeté sus deseos (de no ser llamado). Me lo dijo días después de que yo me convirtiera entrenador de la selección", concluyó.