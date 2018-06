Mauro Camoranesi: Aunque sea argentino, hoy soy hincha de la selección italiana

El ex volante argentino-italiano Mauro Camoranesi conversó con los Hijos de Putin de Radio Cooperativa y dijo ser hincha de la Azurra por todo lo que le tocó vivir con la selección en la que se consagró campeón del mundo el 2006.

"Tener que representar a un país que no es en el que naciste no es para nada fácil. Es algo raro de explicar porque no tuve ningún encuentro ni arraigo con la selección argentina, no hubo ningún acercamiento para llegar ni en las juveniles. Pero desde el momento que decidí defender a Italia lo iba a hacer de cuerpo y alma", expresó.

"Hoy soy hincha de la selección italiana y estoy triste porque no está en Rusia. Lo viví de una manera muy fuerte y el cariño que recibí fue siempre enorme. Es algo que no pondré nunca en la balanza, no tengo por qué hacerlo", agregó el hoy entrenador.

Sobre el cómo se gestó su llegada a la Azurra, expresó: "Me sorprendió que se fijen en un extranjero, sobre todo en mi puesto porque habían varios italianos que lo hacían muy bien, pero el técnico puso sus ojos en mí, fue un doble orgullo".

En cuanto al Mundial que le tocó ganar, apuntó: "Fue increíble, pero ahora que uno no juega le da más valor, porque mientras eres profesional sigues en la máquina del fútbol de entrenar y pensar en otros objetivos, pero hoy estando un poco más sereno y lejos de la cancha como jugador lo valoras mucho más".

Finalmente, recordó la determinación del técnico uruguayo Jorge Luis Siviero de no dejarlo en Santiago Wanderers en 1997 cuando se probó en el equipo de Valparaíso.

"Hay que ser sinceros, yo venía de algunos meses de inactividad, hice bien la prueba, pero faltaban unos 10 días para el torneo, pero yo no estaba listo para jugar. Así que le doy la derecha al entrenador por no dejarme esa vez", cerró.