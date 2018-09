Christian Cueva se enojó con reconocido ex seleccionado peruano

El centrocampista peruano Christian Cueva recriminó al ex jugador y ex seleccionador de ese país Julio César Uribe por no tolerar que le tilden de jugador extraordinario tras sus últimas actuaciones con el elenco incaico

Cueva reconoció al canal NextSport que se quedó "un poco sorprendido" con los comentarios de Uribe, quien jugó el Mundial de España 1982 con la selección peruana y ejerció de entrenador de la misma en 2007.

"Me sorprendió lo que dijo. Yo no soy extraordinario ni soy malo, pero siento que soy bueno y útil, y le sirvo al fútbol, a la vida y a mi familia. Yo no me creo más que nadie, pero tampoco menos", comentó Cueva.

"No me parece que se pueda hablar de esa manera. Cuando yo he estado bien en la selección peruana, he recibido elogios de esa misma persona, y fueron una alegría para mí. Quizás ahora no le parezca mi juego y diga que estoy en bajo nivel, y lo voy a aceptar, pero hay formas de decirlo", agregó.

Uribe criticó los elogios hacia Cueva durante una tertulia deportiva este martes en el canal FOX Sports, al argumentar que el jugador del Krasnodar ruso tuvo tres partidos buenos de 18, en los que ha sido un futbolista "importante, pero no determinante".

"¿Sabes la diferencia que hay entre ordinario y extraordinario? El extra, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el extra? Yo no veo nada que sea extra. ¿Extraordinario jugador? El extraordinario jugador es el crack, el que hace lo que quiere. La selección tiene muy buenos jugadores, pero para mí no tiene un crack", dijo Uribe en referencia a Cueva.

Cueva fue uno de los jugadores más destacados de Perú en las Clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, pero sus actuaciones se han vuelto más difusas desde que falló un penal ante Dinamarca en la Copa del Mundo, una acción que muchos aficionados le siguen recordando todavía en el país.