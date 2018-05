Madre de Paolo Guerrero acusó un complot para bajar a su hijo del Mundial

Petronila Gonzales, madre del delantero peruano Paolo Guerrero, acusó que hubo un complot encabezado por Claudio Pizarro para que su hijo quede fuera del Mundial de Rusia 2018, luego de que el TAS confirmara que el futbolista debe cumplir 14 meses de sanción por dopaje.

"Claudio Pizarro lo supo. Todos están metidos. No se dan cuenta ustedes. Claudio y su padre están metidos en la Federación", dijo a RPP.

"Toda la vida mi hijo le ha ofrecido su amistad. Aunque yo estuve resentida. Y su papá lo sabe. Toda la vida me dijo que su hijo era mejor que el mío. Y me lo dijo todavía en un campeonato de Bayern Múnich. El mismo peruano es envidioso del mismo peruano. Qué pena me da", agregó para luego decir que cree que a Guerrero "le cortaron las piernas".

"Mi hijo está destrozado. Como lo dijo un día, le están cortando las piernas. Su profesión ha sido el fútbol toda su vida, ¿por qué lo van a parar? Quise levantar la voz desde hace tiempo pero prácticamente me callaron la boca y dijeron que tenga paciencia, les hice caso", terminó Petronila.