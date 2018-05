Paolo Guerrero: "No he consumido ningún tipo de droga o sustancia prohibida"

El delantero peruano Paolo Guerrero, recibió este lunes una ingrata noticia, al confirmarse la sanción del TAS de 14 meses sin jugar al fútbol por un caso de dopaje, castigo que lo marginó del equipo elegido por Ricardo Gareca para disputar el Mundial de Rusia, por lo que el atacante se mostró muy afectado.

El "Depredador" había vuelto el pasado 6 de mayo a las canchas en la derrota de Flamengo ante Chapecoense, tras cumplir el primer fallo del organismo, que lo tuvo inhabilitado de jugar por poco más de seis meses, por lo que la realidad del futbolista se veía tranquila.

En conversación con el medio peruano Canal N, Guerrero señaló que perdió su sueño de asistir por primera vez a una copa del mundo.

"El fútbol para mí ha sido mi sueño y lo continúa siendo. Siempre he creído en el juego limpio, me preparé para ser el mejor jugador como fruto de trabajo y sacrificio. Hoy siento que mi sueño de jugar un Mundial después de 36 años lo he perdido", señaló el jugador.

"No he consumido ningún tipo de droga o sustancia prohibida", recalcó.

La Federación Peruana de Fútbol acató sin mayor objeción la norma tomada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, por lo que deberán buscar un sustituto que llene el puesto dejado por su máxima figura.