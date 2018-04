Mano a Mano con Víctor Hugo Castañeda: Me encantó estar en la banca de la U y lo repetiría

El ex jugador y técnico de Universidad de Chile Víctor Hugo Castañeda protagonizó el Mano a Mano con Al Aire Libre PM en el que recordó los Superclásicos que le tocó disputar y aseguró que le gustaría volver a dirigir al elenco azul.

Revisa la entrevista que realizó el periodista de Cooperativa Francisco Caneo a continuación:

¿Recuerda su primer clásico?

- Fue en el Monumental creo, empatamos y la gente de la U no pudo ir porque después llegamos a Campo de Deportes donde estaba la sede del club y había mucha gente esperándonos afuera.

¿El que más le gustó?

- El que más me gustó fue el del banderín.

¿Fue venganza por lo que hizo (Marcelo) Espina el año anterior o le salió del alma?

- Fue venganza no premeditada porque siento que a cualquiera que le hubiese tocado hacer el gol hubiese hecho lo mismo que hice yo.

¿Fue Espina el jugador más odioso al que le tocó enfrentar con la U ante Colo Colo?

- No hay jugadores odiosos, cada uno defiende lo suyo dentro de la cancha.

Jugó en distintas posiciones en los clásicos, hasta fue arquero en 1996, ¿cómo recuerda eso?

- Sí, justo en un penal. Además creo que fui yo el que lesionó a Aníbal Pinto en una pelota que disputamos y le fracturé la nariz, él se tiró al piso, le pegué con la rodilla de manera involuntaria. El penal lo pateó Ivo (Basay) y yo sabía que lo tiraba al medio, así que ahí aprendí a seguir mis instintos, porque se iba a poner Cristián (Castañeda) al arco, pero le dije que no porque ellos corrían más que yo, entonces él me dice que lo va a patear a la derecha le hice caso y lo pateó al medio.

¿Cuál fue el mejor de la U en estos clásicos que le tocó jugar en la década de los '90?

- Yo creo que Marcelo (Salas) con sus tres goles que hizo en el Nacional, siempre estaba ahí.

Guillermo Hoyos dijo estar en las bancas de Colo Colo y Universidad de Chile era estar en una silla eléctrica ¿Lo siente así?

- A mí me encantó estar en la banca de la U cada vez que estuve.

¿Se sentaría de nuevo?

- Lógico.

¿Las declaraciones sobre Gastón "la Gata" Fernández después del clásico en el Monumental cree que le costaron caro y a lo mejor su salida?

- Si mi jefe espera más de mí, yo me esfuerzo más. Eso no es mandar al frente. Me preguntaron si estaba decepcionado por le rendimiento de Fernández y yo pensé que era una pregunta maricona, disculpen la expresión, así que dije: "no, yo he aprendido en la vida a no esperar nada de nadie, creo que cada uno tiene que vivir lo que le toca". Después me preguntar si esperaba más de él y yo digo: "aquí los agrando, de los jugadores de ese nivel yo siempre voy a esperar más", eso fue todo. Entonces dijeron, Castañeda mata a Fernández, mata a los jugadores o los manda al frente. No fue así y vean la historia, que fue lo que pasó con él después.

Si le digo Marcelo Espina

- Un rival muy potente.

Marcelo Salas

- Tremendo compañero, tremendo goleador.

Miguel Angel Russo

- Estratega.

Francisco Huaquipán

- Una ilusión, apareció en un clásico no más y eso lo hizo famoso.