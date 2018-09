Rodrigo Hinzpeter sobre castigo de Estadio Seguro: 11 años es una sanción que habla fuerte

El ex ministro del Interior y creador del programa Estadio Seguro, Rodrigo Hinzpeter, destacó el castigo impuesto a los hinchas de Colo Colo por los incidentes provocados en el último Superclásico en el Estadio Monumental, quienes no podrán ingresar a un recinto en 11 años.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el otrora secretario de Estado dijo que "me parece que 11 años es una sanción que habla fuerte. Pero no nos olvidemos que hay países en los que hay condenados a perpetuidad, que nunca más en su vida pueden entrar a un estadio".

"Si bien no me cabe ninguna duda que con 11 años la señal es correcta, ojalá no tengamos que recurrir a las sanciones para tener espectáculos civilizados y sin violencia. Pero mientras no seamos capaces de comportarnos como corresponde, las sanciones son la herramienta de política pública adecuada", agregó.

En la misma línea, Hinzpeter afirmó que "lo que se cometió en aquel partido (el Superclásico) es de la mayor gravedad. Cuando comenzamos con estadio seguro, siempre imaginamos poder ser como otros países en los que juegan incluso sin rejas entre los espectadores y la cancha de fútbol. Las sanciones van en una línea correcta, pero lo que uno quisiera es la reeducación".

El militante de Renovación Nacional igualmente hizo una evaluación del programa, asegurando que "hoy día uno ve un espectáculo mucho más limpio y uno no tiene por qué preguntarse el por qué los policías tienen que hacerse cargo en una función de seguridad que le compete asumir a los clubes que son los productores del espectáculo. Creo que hay avances, más lentos de lo que me gustaría, pero lo que me queda es que vamos en una dirección correcta. Ojalá se siga avanzando más aún".

"Cuando nosotros empezamos esta política, uno de los grandes problemas era la relación estrecha entre la dirigencia de los clubes y las barras bravas. Es por eso dentro de la ley que se aprobó en aquel entonces hay una sanción muy severa para los dirigentes que financien o apoyen a las barras bravas", indicó.

Hinzpeter dijo sobre lo mismo que "en lo personal, me hubiera gustado que el plan avanzara más rápido de lo que ha avanzado. Pero también reconozco que es un proyecto que tiene muchos desafíos y dificultades y en el que hay que coordinar no solo a las autoridades políticas sino que también a los clubes de fútbol, y ahí nos encontramos con otra realidad. Muchos clubes en nuestro país a duras penas sacan adelante el mes para pagar los sueldos, entonces les sale muy difícil hacer las inversiones en seguridad".