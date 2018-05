UEFA abrió votación para elegir el mejor gol de la Liga de Campeones

Las chilenas de Cristiano Ronaldo, en cuartos de final, y de Gareth Bale, en la final, y la del francés Antoine Griezmann, en la fase de grupos, figuran entre los 10 mejores goles de la Liga de Campeones 2017-18, según la UEFA.

Entre los diez mejores tantos de la competición, según el grupo de observadores técnicos de la UEFA, hacen doblete Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, mientras que también aparecen el argentino Gonzalo Higuaíin (Juventus Turín), el brasileño Fred (Shakhtar Donetsk).

El organismo europeo abrió una votación para que los hinchas elijan al mejor de estos registros, en su sitio oficial.

Los diez mejores goles son los siguientes:

1. Cristiano Ronaldo (Juventus-Real Madrid, 0-3, cuartos de final, 03/04/2018)).

2. Gareth Bale (Liverpool-Real Madrid, 1-3, final, 26/05/2018).

3. Gonzalo Higuaín (Juventus T.-Tottenham, 2-2, octavos de final, 13/02/2018).

4. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid-AS Roma, 2-0, fase de grupos, 22/11/2017).

5. Edin Dzeko (Chelsea-AS Roma, 3-3, fase de grupos, 18/10/2017).

6. Gareth Bale (Borussia Dortmund-Real Madrid, 1-3, fase de grupos, 26/09/2017).

7. Fred (Shakhtar D.-AS Roma, 2-1, octavos de final, 21/02/2018).

8. Kevin De Bruyne (Manchester City-Shakhtar D., 2-0, fase de grupos, 26/09/2017).

9. Lorenzo Insigne (Napoli-Shakhtar D., 3-0, fase de grupos, 21/11/2017).

10. Cristiano Ronaldo (Real Marid-B. Dortmund, 3-2, fase de grupos, 06/12/2017).

1⃣ fantastic #UCL season. 1⃣2⃣ incredible goals.



🔻🔻 Watch them all and help decide who gets the Goal of the Tournament! 🔻🔻