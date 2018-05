Canales tendrá su despedida el 15 de junio: En la U logré muchas cosas, pero fui más feliz en Unión

El ex delantero repasó su trayectoria a días de su adiós definitivo.

El retirado delantero Gustavo Canales tendrá la despedida definitiva del fútbol el próximo 15 de junio y a días del evento repasó su trayectoria y dijo que fue más feliz en Unión Española que en Universidad de Chile.

"En la U logramos grandes cosas, pero la exigencia es mayor y no terminas de disfrutar. Donde más feliz fui fue en Unión. El peor momento fue el doping. Lo pase muy mal, hice pasar muy mal a mi familia, y se llenó de dudas mi carrera", reveló a El Mercurio.

Para Canales, campeón nacional con la U y los rojos, además de seleccionado nacional y monarca de la Copa Sudamericana 2011, no fue tan difícil tomar la decisión de dar un paso al costado de la actividad profesional.

"No fue tan difícil porque la veía venir. Cuando renuncié a la U fue porque no podía ser el aporte que siempre fui. Puse en la balanza el poder sanarme para disfrutar del fútbol".

"Tuve la suerte de que me recibieron en Botafogo, pero a los pocos partidos me lesioné el tobillo. Entonces decidí volver a Santiago para estar con mi familia, pero ya viendo que se acercaba el fin de mi carrera. Lo que más quería era volver a Unión", agregó.

Por último, Canales dijo que "tuve grandes tipos que me supieron dar una palabra en momentos importantes, como Martín Lasarte. Con -Jorge- Sampaoli jugué en el mejor plantel en que pude estar. Y el 'Coto' Sierra me marcó de verdad, me dio la oportunidad de volver a Unión".