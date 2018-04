Jorge Ampuero: Hay una persona que no está remando para el mismo lado

El capitán de Unión Española, Jorge Ampuero, acusó que "una persona no está remando para el mismo lado" en el cuadro "hispano", tomando en cuenta las filtraciones a la prensa sobre el álgido momento vivido la semana pasada en uno de los entrenamientos del club.

"No voy a meter las manos al fuego por ninguna persona, pero creo que de los jugadores y cuerpo técnico no se filtra nada; creo que hay una persona que no está remando para el mismo lado y en el día a día no está sumando. Nosotros estamos preocupados de lo que viene el domingo y se acabó", comentó el zaguero.

Sobre la marginación de los jugadores Israel Poblete, Ramiro González y Carlos Muñoz, quienes estuvieron involucrados en mentada trifulca, Ampuero fue claro al manifestar que "fue una decisión técnica, se acabó el tema, no hay más vuelta atrás".

"En otros partidos a otros compañeros les pasó lo mismo. Siempre hay roces, a veces me peleaba con el 'Mono' -Diego Sánchez-, antes con el 'Curri' -Dagoberto Currimilla-, me peleo con todos. En la cancha se acaba todo, el día de mañana ya somos compañeros para remar al mismo lado, ese tema de los rumores se acabó, el plantel está unido", finalizó.

Unión Española, que no gana desde la primera fecha del Campeonato Nacional, jugára este fin de semana contra O'Higgins.