Palermo y su estadía en U. Española: Costó adaptarme al inicio, pero el balance es positivo

El director técnico de Unión Española, Martín Palermo, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y realizó un balance de su período como entrenador de los "hispanos" durante poco más de dos años, el cuál evaluó como "positivo".

El DT aseguró que "siempre nos hemos acomodado con cada uno de los planteles que hemos tenido, el 2017 hicimos una reestructuración del plantel, que nos permitió pelear el campeonato; en general han sido dos años y medio muy positivos".

El estratega además agregó que "me costó adaptarme al inicio, el fútbol chileno tiene desde Bielsa y Sampaoli, tiene un fútbol muy protagonista, pero con el tiempo me fui acostumbrando, sin perder mi forma de ver el fútbol".

No obstante, el entrenador trasandino, reconoció que estuvo en duda su continuidad, principalmente durante esta temporada, ya que "no tuvimos el comienzo que queríamos y el nivel no se condecía con lo hecho el año pasado, pero siempre confié en el plantel que había armado y eso nos sostuvo para hoy tener la posibilidad de clasificar a una copa internacional".

Sobre su relación con el plantel, Palermo reconoció que "cuando hablo del renidmiento individual de los jugadores públicamente, no es para escudarme en la prensa y que eso se magnifique, sino para generar una reacción en ellos, ya que las críticas también se las digo de forma personal".

Finalmente, el ex delantero, reconoció su anhelo de dirigir a un equipo grande, y afirmó que "para cualquier técnico sería una buena oportunidad, pero el tiempo dirá; como jugador tuve laa posibilidad de estar en un grande como Boca Juniors y me gustaría tener ese aprendizaje como entrenador", cerró.