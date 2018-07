Gabriel Arias superó la revisión médica en Racing: Estoy en el mejor momento de mi carrera

El ex portero de Unión La Calera valoró la opción de llegar a la "academia".

El portero chileno Gabriel Arias, superó los examenes médicos en su nuevo equipo, Racing Club, y ya está siponible para integrarse al elenco de Eduardo Coudet. Tras los análisis, el guardameta destacó que se encuentra en un gran momento.

"Estoy muy contento, es un lindo desafío, llegar a un grande es algo que siempre me propuse, así que ahora a disfrutar estos primeros días y después tratar de hacer lo mejor para defender esta camiseta", fue la primera reflexión del golero.

Además, destacó que "tuve seis meses muy buenos en Chile, con llamado a la selección, debuté contra dos selecciones mundialistas, asi que sí, estoy en elmejor momento de mi carrera".

Finalmente, comentó que ya tuvo una conversación con Coudet y destacó que "me explicó su forma de trabajar con entrenamientos muy intensos y después sólo me dijo que los balones que vayan fuera no los meta dentro del arco y los que vayan dentro los saque" (risas), cerró.