Andrés Vilches: Tenía muchas ganas de demostrar que me debo a la UC

El delantero cruzado comentó su participación ante Colo Colo, su ex club.

El delantero de Universidad Católica Andrés Vilches conversó con la prensa tras la práctica cruzada en San Carlos de Apoquindo y aseguró que ante Colo Colo pudo demostrarle a la hinchada que se debe al elenco estudiantil.

"Era un partido que para mí tenía mucha importancia porque era mi ex club, tenía muchas ganas de jugar, de demostrar que me debo a Católica, me quedó una opción clara, estuvimos a punto de empatarlo, pero ya está, ya pasó. Ahora debemos enfocarnos en Palestino", dijo el jugador en conferencia de prensa.

Justamente el jugador formado en Huachipato se refirió al duelo ante el elenco de colonia, a disputarse este domingo a las 17:30 horas en el recinto de Las Condes, explicando la motivación que tendrán varios ex jugadores cruzados que hoy militan en Palestino, entre ellos, el delantero Roberto Gutiérrez.

"Para ellos debe ser un factor que será importante, vuelven a jugar contr un club en el que estuvieron, pero me preocupo solo por nosotros. Estamos enfocados en eso. Si bien va a existir la típica amistad que debe haber entre ex compañeros, estamos enfocados en darle una alegría a la gente, la que más nos ha apoyado", comentó Vilches, quien tiene la intención de mantenerse en la UC, equipo que para renovar debe ejercer la opción de compra a Colo Colo, club dueño de su pase.

"Aquí me siento muy cómodo, desde el primer momento que llegue me lo hizo saber el cuerpo técnico y mis compañeros, estoy muy feliz en todo aspecto y espero devolver la mano al el equipo y tratar de hacer las cosas bien", indicó Vilches, quien ha perdido protagonismo en los últimos partidos, aunque dice estar tranquilo.

"Estoy tranquilo, hablo con el profe (Beñat San José), tengo muy buena relación con él y su cuerpo técnico. Si bien comencé jugando, recuerden que el año pasado no jugué nada, estuve la mayoría del tiempo lesionado. De a poco voy volviendo con ritmo de partido, para sentirme cada vez mejor, estoy trabajando para ser una alternativa, estoy comprometido con el club, con el cuerpo técnico y mis compañeros", sentenció.