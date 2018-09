Aued y la duda entre Munder o Voboril: Se crea un clima y una discusión que no debería estar

El volante de Universidad Católica Luciano Aued se refirió este miércoles en conferencia de prensa al debate que se ha generado por las dudas que tiene el técnico Beñat San José en relación a si ocupará a Germán Voboril o a César Munder en el clásico de este domingo ante Colo Colo.

Sobre esto, el mediocampista de los "cruzados" dijo que "se habla mucho de este tema, que se carga de cosas a la gente, de poner un malestar con algún jugador u otro. Hay que dejar trabajar el técnico, que es el que toma las decisiones y el que fue contratado para eso. No está bueno, no juegan en la misma posición".

"Si bien el tema es el del cupo, pero yo también soy extranjero y tenemos cuatro más. No entiendo porqué ese ensañamiento, en este caso con Germán. Cuando le tocó, lo hizo bien y cuando a Munder le tocó, también lo hizo muy bien. Entonces se crea ese clima y pequeña discusión, que no debería estar", agregó.

Sobre sus rivales de este fin de semana, el ex Racing aseguró que "está demás decir que Colo Colo es un gran equipo, el último campeón. No hay que ahondar mucho en eso, todos sabemos del poderío que tiene y por algo está en copas internacionales".

"No me gusta hablar mucho del rival, sí de nosotros y de las cosas que tenemos que mejorar. Estando de local y nosotros estando bien, le podemos ganar a cualquiera y esperemos que el domingo no sea la excepción", indicó.