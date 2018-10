Aued y opción de Pinilla en la UC: Se hace ruido con noticias que no tienen asidero

Mucho ruido provocó en San Carlos de Apoquindo el eventual acercamiento de Universidad Católica con Mauricio Pinilla de cara a la próxima temporada y aunque intentaron bajarle el perfil, sí hubo reacciones de parte del plantel.

Así lo dejó ver el mediocampista argentino Luciano Aued, quien fue consultado al respecto y aseguró que se ha hecho muy ruido con una noticia que no tiene mucho asidero.

"Para empezar es raro, y es normal también que se inventen estas cosas, que se haga ruido con noticias que no tiene mucho asidero. No creo que sean verídicas y no he visto a nadie manifestarse a partir de eso", dijo el jugador cruzado en diálogo con la prensa.

"Si te soy sincero, no tenía idea, ningún compañero me ha comentado algo y por eso no quiero perder tiempo en estas preguntas, porque no suma, a nosotros no nos suma, quizás a otros sí", añadió el volante.

Según comentó Al Aire Libre en Cooperativa, desde la directiva de Cruzados no está en los planes sentarse a negociar con Pinilla.

Esto, porque tienen en consideración la negociación del goleador con Colón y su posterior salida de la U, lo que se suma al juicio que el jugador mantiene con Azul Azul por "despido abusivo", y por el cual exige más de mil millones de pesos.

Aued también tuvo palabras para el partido ante la U: "No estará Beausejour, pero tiene jugadores de categoría para reemplazarlo. Será un partido trabado, friccionado, y como es en todo clásico, los detalles serán fundamentales, quizás con pelota parada, y debemos estar muy atentos", comentó.

"Vimos lo que hicieron el fin de semana y estamos tratando de achicar el margen de error para que el sábado no suceda, y después quedará la impronta de nuestros jugadores para hacer daño y traernos una victoria que será muy importante", añadió.