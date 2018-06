Beñat San José: Me preocupa que la decisión de Julen Lopetegui suponga un bajón para España

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, comentó la abrupta salida del técnico de España, Julen Lopetegui, quien fue su compañero durante un curso que ambos realizaron, y además habló acerca de la caída de Arabia Saudita ante Rusia en el inicio del Mundial 2018.

"No puedo hacer un juicio como tal, porque me pasa mucho que estoy tan centrado en el club con que estoy trabajando que muchas veces me llega tarde la información; sé que hubo un malentendido entre el técnico y la Federación, pero es complicado hacer una evaluación", señaló de entrada el DT ibérico sobre la partida de Lopetegui a Real Madrid.

Luego, recordó que "conozco a Julen Lopetegui, somos amigos, fuimos compañeros en un curso que ambos hicimos... él es un técnico completo y como aficionado del fútbol me preocupa un poco que esta decisión nos pueda suponer -a la selección española- un bajón en el inicio del Mundial".

"Eso todos los españoles lo piensan, Lopetegui es extraordinario como técnico y como líder, pero Fernando Hierro -su sucesor- conoce a la perfección a todos los jugadores", agregó para posteriormente hablar acerca del equipo de Juan Antonio Pizzi, país que conoce por su paso entre el 2012 y 2015 en los clubes Al Ittihad y Al Ettifaq.

"A los jugadores los conozco bien, hubo algunos jóvenes que implementé en el primer equipo, por lo tanto, a uno se le hace ilusión ver a jóvenes con los que trabajó que ahora están jugando un Mundial", lanzó.

"Me extraña que sea tan abultado el marcador, son jugadores muy competitivos con un técnico muy bueno, pero fue el partido más difícil contra el equipo local, estoy convencido que darán una imagen mucho mejor en los siguientes partidos por lo que les conozco y la calidad que tienen", finalizó.

La UC se prepara para enfrentar la revancha de Copa Chile con Cobreloa, donde ostenta una ventaja de 2-1, la que se jugará el domingo en San Carlos de Apoquindo.

"Estamos muy ilusionados con el partido del domingo, porque volvemos a jugar en San Carlos con nuestra gente, ojalá se llene el estadio. Más allá de la ventaja que tengamos, nosotros lo tomamos al cien por ciento como un partido único", dijo San José al respecto.