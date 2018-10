Beñat San José no se confía: La U es un equipo con experiencia y muy completo

En un intento por no confiarse pese a los siete puntos que tiene de ventaja, el técnico de Universidad Católica, Beñat San José, aseguró que respeta de sobremanera a Universidad de Chile, argumentando que se trata de un equipo experimentado y muy completo.

"Es un equipo con buenos jugadores, es un equipo completo. Sabemos que la U tiene historia, experiencia, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional para competir, y el profe tiene experiencia, con ductilidad táctica", dijo el entrenador español en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

"Respetamos al cuerpo técnico y a los jugadores de la U, y debemos tener cuidado con sus fortalezas, y tratar de aprovechar sus falencias, y para eso estamos trabajando", añadió.

El vasco explicó que se trata de un partido motivante: "Será un partido muy lindo para jugar, que nos dará espacios, intenso y sentimos que estamos preparado para eso", dijo.

"Es un partido muy motivante. Los clásicos más allá de donde esté cada uno o de la altura del campeonato, son de gran intensidad y nosotros queremos ganar un partido de visita, que hace rato no lo hacemos, ganar un clásico y obviamente dar un paso muy grande para nuestro objetivo, que es ser campeones", añadió.

San José también se refirió a los rumores que hablan de un eventual acercamiento para hacerse cargo de la banca de Colo Colo.

"Me he visto sorprendido y obviamente no tiene base ni realidad, y me lo tomo como rumor de los que me entero cuando llego acá y converso con ustedes", dijo sobre los albos.

"También son rumores, y eso ya lo dijo el presidente", añadió sobre la versión que habla de conversaciones con el delantero Mauricio Pinilla.

De cara al partido, la UC tiene prácticamente confirmada la alineación que saltará a la cancha el Estadio Nacional este sábado a las 12:00 horas, dado que San José recupera a dos jugadores que tenía suspendidos: Germán Lanaro y Raimundo Rebolledo, y también a Cristían Álvarez, quien es habitualmente suplente.

Menos suerte corrieron Diego Rojas y César Fuentes, quienes quedaron descartados para el clásico.

Así, la más probable formación será con Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Lanaro, Benjamín Kuscevic, Stefano Magnasco; Ignacio Saavedra, Luciano Aued; Marco Bolados, Diego Buonanotte, Andrés Vilches; y Sebastián Sáez.