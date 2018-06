Beñat San José: Se vio a una UC muy sólida y que se creó muchas ocasiones de gol

El técnico de Universidad Católica, Beñat San José, valoró la cantidad de ocasiones de gol que se generó el equipo en el duelo de este domingo ante Cobreloa por Copa Chile, en donde los "cruzados" se impusieron por 2-1.

El entrenador español afirmó tras el compromiso que "si hubiéramos tenido más efectividad, habríamos terminado con más goles. Se vio a una Católica muy sólida, que ha jugado bien con la pelota y que ha tenido muchas ocasiones de gol, que creo que es la asignatura que nosotros teníamos que mejorar".

En la misma línea, el estratega agregó que "el resultado es muy importante, hicimos un muy buen partido ante un buen rival. En fases estuvimos muy ahogados por la altura, pero por ello estoy más orgulloso aún de mis jugadores. Cobreloa es un buen equipo, que trata muy bien la pelota, que llega con muchos jugadores al área, en cualquier momento te puede hacer un gol y por eso es un rival muy complicado. El esfuerzo de los jugadores ante el ahogo fue extraordinario. También estoy muy feliz por los jóvenes que hemos hecho competir".

A su vez, San José explicó la marginación de Diego Buonanotte, quien estuvo en la banca ante los "loínos". "Nosotros íbamos a ir con el equipo que mejor estaba. La única sorpresa fue lo de Buonanotte, él iba a ser de la partida pero lamentablemente se encontró mal desde anoche. Hoy hicimos la última prueba y no estaba bien. Él siempre quiere jugar, pero no estaban las condiciones óptimas por lo que preferimos no arriesgar sabiendo también que tenemos un jugador como (Diego) Rojas que hizo un partido extraordinario", indicó.