Branco Ampuero sobre su lesión: Uno por querer jugar comete errores y no se cuida

El zaguero de Universidad Católica, Branco Ampuero, se refirió este lunes a la lesión que sufrió en la última parte de la primera ronda del torneo, de la cual ya se encuentra completamente recuperado.

Sobre esto, el defensor dijo que "me sirvió mucho el receso. Lamentablemente uno por querer jugar comete errores, no se cuida como debe. Como soy yo, que en cada entrenamiento y partido me entrego al cien por cien, te pueden pasar esas cosas. Vengo al cien por ciento, me tomé una resonancia hoy en la mañana para confirmar que el último desgarro que tuve en el isquio esté totalmente cicatrizado y así fue. Así que me reintegro a los trabajos".

En relación al receso que le dio el cuerpo técnico al plantel tras el término de las primeras 15 fechas, Ampuero aseguró que "nos sirvió mucho esta semanita para lo que fue el descanso, cambiar un poquito el aire, visitar nuestros seres queridos. La semana comenzó muy tranquila, echamos a andar la máquina de a poco. Con respecto al partido, el próximo duelo es el más importante que tenemos en el semestre, somos de metas muy cortas".

El zaguero también tuvo palabras para el arribo del delantero argentino Sebastián "Sacha" Sáez. "Todos sabemos la calidad de jugador que es. Es un goleador, terminó en Audax siendo el goleador del torneo. Tenemos que insertarlo lo más rápido al grupo y darle todo nuestro apoyo para que pueda convertir, como con David Llanos, David Henríquez y Andrés Vilches, que juegan en el frente de ataque", indicó.

El próximo desafío de Universidad Católica será el duelo de ida por la segunda fase de Copa Chile ante Cobreloa este domingo, programado para las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Zorros del Desierto.