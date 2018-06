César Fuentes no se mueve de San Carlos: "Solamente estoy enfocado en Católica"

El volante de Universidad Católica César Fuentes, confirmó que continuará en el equipo de cara al segundo semestre y demostró su incredulidad ante la opción de un posible préstamo, destacando que se encuentra feliz en la UC.

El ex jugador de O'Higgins en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo, aseguró con sorpresa que "me enteré por las noticias de que supuestamente quería salir a préstamo, no es una noticia que di a conocer yo".

Sobre el tema agregó: "Estoy contento acá a pesar de no tener tantos minutos como uno siempre quiere. Solamente estoy enfocado en Católica, en sumar minutos, consolidarme acá y ganarme un puesto de titular".

El rancagüino sabe que la competencia interna es compleja en el líder del Campeonato Nacional, por lo que destacó que "siempre todos queremos jugar y estamos entrenando a full. El receso nos llenó de energía y esta semana se ha visto. Nosotros no decidimos quién va a jugar o no, sino el profesor (Beñat San José)".

Además, Fuentes no quiso estar fuera del reconocimiento a Ignacio Saavedra y Diego Valencia, sus dos compañeros que ganaron la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos: "Logré ver un poco el partido por Internet y vi el gol de Diego. En el grupo que tenemos como equipo lo felicitamos. Estoy muy contento por ellos".

Por otra parte, se confirmó durante las últimas horas en el cuadro precordillerano, que su flamante refuerzo Sebastián Saez, no podrá debutar en la segunda fase de la Copa Chile ante Cobreloa, debido a que recién el 16 de julio se abre en Chile el se abre el TMS (Sistema de Correlación de Transferencias) para la inscripción de jugadores que provienen del extranjero.