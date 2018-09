César Munder asoma como titular en la UC para el clásico ante Colo Colo en San Carlos

El delantero cubano César Munder, asoma como titular en Universidad Católica, para el trascendental compromiso de su equipo ante Colo Colo, por la fecha 224 del Campeonato Nacional, en desmedro de Germán Voboril, ocupando su cupo de extranjero.

La convocatoria del joven atacante de los cruzados, que viene sumando minutos en el torneo ante la lesión de Voboril, fue puesta en duda durante la semana, debido al regreso a las prácticas del lateral izquierdo argentino.

No obstante, en la práctica de este jueves el ex jugador de Newell's Old Boys y Racing Club, volvió a resentirse, por lo que Beñat San José no arriesgaría al trasandino para este compromiso.

El resto de la alineación sería la misma que viene trabajando el entrenador español en el torneo, es decir con: Dituro; Rebolledo, Lanaro, Kuscevic, Alvarez; Saavedra, Aued, Buonannotte; Fuenzalida, Sáez y el mencionado Munder.

El duelo entre "precordilleranos" y "albos" se jugará este domingo, a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT) y podrá seguirlo a través de la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.