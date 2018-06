César Munder: Tengo que seguir trabajando y pelear un puesto

El joven delantero cubano de Universidad Católica César Munder analizó su presente en el club, la posibilidad de no ser inscrito en el segundo semestre y el encuentro de este fin de semana ante Cobreloa por Copa Chile.

En su primera reflexión, Munder destacó que se ha sentido "bien, muy cómodo, el grupo me ha acogido muy bien. Somos un buen plantel y de a poco he ido aprendiendo de ellos. Trabajando se han dado las cosas, asi que contento por la confianza del profe (Beñat San José) y del club".

Además, el atacante sabe que existe la posibilidad de no continuar en el plantel de honor, debido a la sobrepoblación de extranjeros que tiene el cuadro de la franja. No obstante el centroamericano destacó que "tengo la condición a favor que, aunque soy extranjero y soy juvenil, si no soy citado en el primer equipo puedo ser ir a la sub 19".

"Naturalmente tengo que seguir trabajando y debo pelearle un puesto a los extranjeros en ofensiva que son Buonanotte y Sáez", agregó .

Sobre el duelo del fin de semana ante los loínos, al ariete señaló que "va a ser un partido complicado ellos tienen muy buenos jugadores y son un muy buen rival. Nosotros estamos trabajando para afrontarlo de la mejor forma".

Finalmente, aseguró que la nacionalización "es un tema que está viendo mi familia, el club y mi representante, y la idea de jugar en la selección, por ahora es solo algo hipotético, yo solo me enofoco en este lindo proceso que estoy viviendo y en el día a día acá en Católica", cerró.