Cristián Alvarez: Siempre se valora atacar, pero también es un mérito saber defender

El defensor de Universidad Católica Cristián Alvarez destacó el buen juego que realiza el líder del Campeonato Nacional al momento de resguardar su pórtico, pues es un mérito importante para lograr títulos.

"Siempre se ha valorado el atacar, el ir con todo para adelante, pero también es un mérito saber defender bien. También es un mérito que te hagan pocos goles, es muy difícil hacerlo", indicó el futbolista "cruzado".

"Los equipos que siempre ganan los mejores campeonatos más importantes del mundo es porque se defienden a morir, y saben hacerlo, y parten de ahí hacia adelante. También es tiempo de que podamos hablar de que una buena defensa también hace un buen equipo", prosiguió.

"Me da lo mismo que nos critiquen, que nos echemos para atrás, que no llegamos, pero si nosotros nos defendemos bien, y nos sentimos cómodos, eso es lo que vale, y si sacamos resultados también vale. Ahora sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, llegar un poquito más al arco sería mucho mejor para nosotros, pero yo valoro mucho esta Católica que sabe defender bien", completó.

Luego Alvarez declaró que debutó ante San Luis "en una de las canchas más difíciles para nosotros en Chile" la que a su juicio no está apta para jugar fútbol profesional.

Sobre su carrera, el ex seleccionado chileno apuntó a que "queda mucho todavía, varios meses. Dije que me iba a retirar y miré para atrás y no voy a caer de nuevo. No diré nada hasta que haya tomado una decisión".