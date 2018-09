Cristián Alvarez y recta final del torneo: Ya no hay posibilidades ni de empatar, ni perder un partido

El capitán de Universidad Católica, Cristián Álvarez, analizó el presente de su club, de cara a la recta final, asegurando que ya no tienen margen de error si quieren coronarse campeones del Campeonato Nacional.

El "huaso" afirmó de inmediato que "las úlitmas 15 fechas son complicadas, pero ya entrando en el último tramo del campeonato se apreta todo, ya no hay posibilidades de empatar, ni de perder un partido, sino te vas quedando atrás y te van alcanzando los equipos".

Además, valoró el receso del torneo, y señaló que " es un buen receso, a mí me encantan las fiestas patrias, y sirve para recuperarse además; esperamos seguir entrenando esta semana y ya la próxima pensar en San Luis".

Álvarez, también analizó el castigo de dos fechas sin público que recibió Colo Colo, por los incidentes en el Superclásico, y fue tajante al afirmar que "en algún momento hay que tomar medidas, no pueden quedar impunes esas cosas y no puede ser que la familia no pueda ir al estadio o que tenga miedo de ir".

Sobre el mismo tema, agregó que "debe haber mano dura, ahora le tocó a Colo Colo, pero puede ser cualquier equipo; hay que entender que si no se someten a las reglas, hay que pagar las consecuencias".