Cristián Alvarez y Roberto Gutiérrez dieron inicio a liga nacional de eSports con atractivo duelo

El defensor chileno Cristian Alvarez y el delantero Roberto Gutiérrez fueron parte del lanzamiento de la primera liga nacional de eSports de FIFA 18, junto a Ignacio Méndez y Matías Pino, gamers oficiales de Universidad Católica y Palestino, respectivamente, con quienes jugaron un atractivo duelo de exhibición, en el que se impusieron los cruzados.

El puntapie inicial se dio en las dependencias del Instituto Nacional del Fútbol (INAF) y la ANFP patrocinará el tornero que contará con 11 equipos de Primera División, liderados por la UC y con solo un equipo de Primera B: Santiago Wanderers

Alvarez, tras el partido jugado, valoró que su club "sea pionero en profesionalizar esta plataforma virtual, nosotros siempre vemos a los jugadores en San Carlos y me parece bien que comience el torneo, porque esta plataforma ya está masificada en Europa y es bueno que nos pongamos al día".

Por su parte, Sebastián Moreno, secretario general de la ANFP señaló que "estamos muy contentos de lanzar una liga profesional en los E-games. Esta actividad mueve más de 100 millones de personas en el mundo y nosotros no podemos estar fuera".

Sobre la participación de la ANFP en la liga, el dirigente señaló que "El patrocinio se debe al interés de nuestros clubes, ellos han salido a buscar los mejores gamers que existen. Nosotros esperamos contra en las próximas ediciones con los 16 clubes de Primera, hay inconvenientes contractuales que no permitieron que no se pudiera ahora.

"Esperamos que se sume Universidad de Chile y que los compromisos comerciales puedan hacer que Colo Colo participe, para que podamos robustecer esta liga y que sea más representativa", cerró Moreno.

La primera fecha de la Liga eSports Fútbol, que comenzará este jueves, contempla los siguientes partidos: Universidad Católica vs. Palestino; O'Higgins vs. Santiago Wanderers; Deportes Iquique vs. Everton; Huachipato vs. Unión Española; Audax Italiano vs. Universidad de Concepción y San Luis vs. Temuco.

