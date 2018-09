Dituro y posible cambio de fecha para el duelo ante Colo Colo: No me parecería mal

El portero de Universidad Católica Matías Dituro, analizó el presente de su escuadra y también se refirió a la posibilidad de que el duelo de su equipo ante Colo Colo sea cambiado de fecha, ante lo cual se mostró dispuesto.

El golero aseguró que "no es un tema que me correponde opinar, pero si se puede ayudar para que un equipo que está representando al país, pueda seguir haciéndolo de buena forma, no me parecería mal".

Por otra parte, se refirió a la lucha por el liderato del torneo y afirmó que "nosotros siempre tenemos la obligación de ganar los partidos, pero lo importante es que el equipo siempre sumó, y eso nos dio un cochón para poder mantenernos siempre punteros; obviamente queremos ganar y nada mejor que empezar la próxima fecha".

Finalmente, Dituro destacó que "hemos trabajado con cargas elevadas, y sobre la tenencia del balón. Ya la próxima pensaremos en el partido; siempre hay errores que corregir y si bien nos han convertido muchos goles, sí hemos convertido más. Debemos recuperar, eso sí, la solidez defensiva".