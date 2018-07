Fernando Cordero y su salida de U. Católica: Me voy con todo el cariño de la gente

El ahora ex jugador de Universidad Católica Fernando Cordero dio este miércoles su última conferencia de prensa para despedirse de los "cruzados", agradeciendo a la dirigencia e hinchas por el cariño tras su salida del club.

"No fue una decisión fácil, fue de común acuerdo por un tema netamente deportivo. El cariño que tengo por Católica es especial, me sentí como en mi propia casa, me ayudaron en todo. Me voy con todo el cariño de la gente", señaló el zurdo.

Consultado por el momento más positivo que vivió con el elenco de la precordillera, "chiqui" no dudó en señalar a los títulos conseguidos en 2016 como lo mejor de su paso por la UC.

"Sin duda que el bicampeonato me marcó, porque era algo que todo hincha de Católica esperaba. Entramos en la historia grande del club, los que llevábamos mucho tiempo en el equipo, nos sacamos un peso de encima", agregó.

En su paso por Universidad Católica, Fernando Cordero obtuvo los títulos de Clausura y Apertura 2016, además de la Supercopa el mismo año.