José Pedro Fuenzalida: En Colo Colo me remarcaban que era cuico

El lateral de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, recordó su paso por Colo Colo, cuadro en el que militó primero en 2008 y después entre 2010 y 2014, asegurando que en el plantel lo molestaban por ser de un estrato social más alto.

En entrevista con Revista Caras, el "Chapa" dijo que "yo había hecho toda mi vida en la UC y todo lo que está relacionado con el club. Y me fui a uno distinto, con otro entorno, otra gente, un club muy popular y muy ganador. Llegué con un perfil muy bajo, pero al final me di cuenta que es lo mismo en todos lados. Siempre me sentí cómodo. Si bien me remarcaban que era cuico, pero siempre lo sentí en buena onda. Al final, uno en la cancha se gana el respeto. Y lo logré".

En relación al buen inicio de torneo que ha tenido con los "cruzados", el seleccionado nacional dijo que "esperábamos tener un buen comienzo. Cuando comenzamos a entrenar con el nuevo técnico (Beñat San José), nos ilusionamos por la forma de entrenar que tenía. Si bien aún no logramos nuestro mejor fútbol, esperamos seguir consiguiendo estos buenos resultados, que para mí son fundamentales. Esto da mucha confianza para seguir mejorando".

A su vez Fuenzalida destacó el desarrollo que está teniendo el fútbol femenino en nuestro país, asegurando que "me agrada todo lo que estamos viviendo. Está creciendo mucho y ojalá que siga así", agregando que en comparación con el masculino "hay diferencias de agresividad, pero es el mismo deporte, jugado de otra manera. El fútbol femenino es más pausado, es menos físico. Pero es muy bonito".

"No veo diferencia entre que me dirija una mujer o un hombre. Hay hombres que dirigen a las mujeres, entonces ¿por qué no puede ser al revés? No entiendo que alguien no quiera que lo dirija una mujer. Si la mujer tiene condiciones, no le veo problema", apuntó Fuenzalida, quien dejó ver su color político.

"Tengo una visión del mundo, de cómo me gustaría que fueran las cosas. Yo soy de derecha, pero de ahí a entrar a debatir con todos... Tengo una idea, pero no es algo que tengo que exponer. Me gusta estudiar antes de dar mi opinión, no me gusta darla por darla", comentó explicando que incluso estuvo a punto de participar de la campaña presidencial de Sebastián Piñera.