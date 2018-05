José Pedro Fuenzalida: Estamos cómodos y contentos con la forma de jugar de la UC

El lateral de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, respondió a las críticas que ha recibido la manera de jugar de los "cruzados", en la antesala al clásico universitario que disputarán este domingo ante Universidad de Chile.

En conferencia de prensa, dijo al respecto que "hay mucha gente que dice que Católica no juega bien. Yo creo que jugamos muy bien como para ganar la cantidad de partidos que hemos ganado, pero la forma es la que a mucha gente no le agrada. A unos sí, a otros no y ahí está el debate que queda en el aire. Nosotros lo tenemos claro, pero mientras nos sintamos cómodos y nos acerquemos al objetivo estamos contentos".

Sobre la ausencia por lesión de Johnny Herrera en los azules, el seleccionado nacional afirmó que "es una baja importante para ellos por lo que transmite al equipo, obviamente por ser el capitán y un referente. Pero De Paul es un arquero que tiene muchas capacidades, lo ha demostrado en estos partidos y también es un jugador que ha marcado sus diferencias cuando le ha tocado jugar y este domingo le toca la oportunidad. Es un equipo con grandes individualidades".

A su vez Fuenzalida habló sobre cómo está el ánimo del plantel de cara al clásico, especialmente entre los más jóvenes del equipo. "Los que somos formados en el club sabemos la trascendencia y todo lo que significan estos partidos por la historia. Obviamente tiene algo especial, nosotros lo sabemos y los jugadores que han llegado en el último tiempo así lo han ido entendiendo. Los jugadores jóvenes de casa están preparados para enfrentarlo, saben lo que trae un clásico. La ansiedad se maneja preparando bien el partido, eso te da confianza y te hace pensar netamente en lo futbolístico", apuntó.

Las novedades en la UC son el retorno de Germán Voboril y David Llanos, quienes volverán al once titular en desmedro de Stefano Magnasco y David Henríquez, respectivamente.

El encuentro entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) y estará arbitrado por Roberto Tobar.