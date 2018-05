Juan Tagle: Estoy enfocado en la UC y por ahora la ANFP no está en la agenda

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, dijo que Universidad Católica debe definir pronto su postura para las próximas elecciones de la ANFP y aseguró que por el momento no piensa en ser uno de los candidatos para suceder a Arturo Salah.

"No sé si voy de candidato, nadie me ha hablado de eso", sostuvo a Al Aire Libre en Cooperativa, donde agregó que "estoy enfocado en Católica, recién fui elegido en el directorio, hay muchos deafíos, me apasiona mucho y por ahora no está eso en la agenda".

"Nosotros tenemos algunas cosas positivas y otras que criticamos; creo que hubo un ordenamiento importante en la ANFP, pero cierto descuido en relación con los clubes", agregó el dirigente.

"Hay mucho espacio para mejorar, sobre todo en apoyar la liga local, los clubes, el fútbol formativo, efectivamente estamos en año electoral, hacemos evaluaciones y queremos tener una posición como Universidad Católica, porque aún no sabemos quiénes van a competir", terminó.

Tagle fue nombrado como uno de los posibles candidatos al organismo, apoyado por el bloque que encabeza Felipe Muñoz, presidente de Rangers.