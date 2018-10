Juan Tagle: Mauricio Pinilla no está en los planes de Universidad Católica

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, salió al paso de la información que publicó este miércoles un matutino sobre la supuesta cercanía de Mauricio Pinilla con Universidad Católica.

Al respecto, el timonel de la concesionaria que administra al conjunto estudiantil sostuvo que el ariete no forma parte de los planes para el 2019.

"No voy a hablar de Pinilla", señaló en primera instancia para luego indicar que el ex futbolista de Universidad de Chile "no está en los planes de Católica".

De acuerdo a lo que señaló esta jornada La Cuarta, desde la precordillera "hubo un primer sondeo, que dejó positivas sensaciones en ambas partes".